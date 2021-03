Zaniolo: pesi, sudore e volontà al top. Così vuole ridare forza alla Roma

Nicolò Zaniolo ha lavorato senza sosta dopo l'infortunio e ormai è a un passo dal ritorno: il classe '99 si tiene in forma - come testimoniato anche dalla foto che il giocatore posta sui social - con allenamenti quotidiani su un doppio binario: quelli sul campo e quelli da casa, nella palestra allestita sulla sua terrazza. La data segnata in rosso sul calendario è quella del 10 aprile, quando il gioiellino della Roma potrebbe scendere in campo con la Primavera di Alberto De Rossi. Dopodiché Zaniolo verrà visitato nuovamente dal professor Fink, per verificare la tenuta definitiva del ginocchio, con relativa assegnazione di un programma personalizzato da seguire prima e dopo ogni allenamento ed ogni partita.

(gasport)