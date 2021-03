Zaniolo-mania, tifosi scatenati: "Torna presto"

Nicolò Zaniolo con vista sul rientro: il classe '99 vede la luce in fondo al tunnel, dopo un periodo piuttosto complicato. Il secondo infortunio grave, poi le complesse vicende legate alla sua vita sentimentale e alla gravidanza della sua ex compagna - Tommaso il nome scelto per il nascituro -. Ora la serenità sembra ristabilita, con una nuova fiamma e i post Instagram che fanno da termometro del suo umore: "No free day", ha scritto ieri Zaniolo a commento di uno scatto che lo ritrae con i muscoli in bella mostra.

I tifosi impazziscono per lui, e intanto il giocatore segue la tabella di marcia che dovrebbe portarlo ad un rientro graduale con la Primavera di Alberto De Rossi.

Un po'dell'entusiasmo di Zaniolo farebbe comodo ad Edin Dzeko: tra infortuni e incomprensioni il bosniaco si affaccia ad affrontare quello che sarà il suo ultimo periodo alla Roma.

(La Repubblica)