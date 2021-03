Zaniolo: allenamenti pure a casa e tanto pesce nella dieta

Ogni dettaglio è utile: Nicolò Zaniolo non lascia nulla al caso nella sua corsa verso il completo recupero dall'infortunio. Il classe '99 continua a lavorare nella sua palestra domestica per tenere alto il tono muscolare e fra i suoi segreti c'è anche una nuova dieta, consigliatagli direttamente dalla sua nuova fiamma: cereali, yogurt e frutta per gli spuntini e la colazione. Centrifughe e spremute, poi un po'di cioccolata e crostate fatte in casa. No a succhi, panini e biscotti.

Nei pasti principali il pesce gioca un ruolo importante, senza sottovalutare i carboidrati. Niente alcolici, e ogni tanto un bicchiere di Coca Cola Zero.

