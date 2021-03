Zaniolo: ad aprile in Primavera

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Continua il countdown di Nicolò Zaniolo che scalpita per rientrare in campo. Il professor Fink lo segue quotidianamente e con ogni probabilità si recherà presto a Roma per visitarlo personalmente. Intanto però il classe '99 aspetta impaziente la metà di aprile, quando è previsto il suo rientro in campo per un provino con la Primavera. Nel caso in cui tutto andasse per il verso giusto, Zaniolo potrebbe essere inserito nella lista dei convocati per la partita del 21 aprile contro l'Atalanta.