Vlahovic-mania. Gol e niente firma. Piace a Milan e Roma, ma la viola fa muro

La Fiorentina di Prandelli vince e convince e lo fa grazie al proprio attaccante Dusan Vlahovic. Il giovane attaccante viola è stato protagonista di una tripletta contro il Benevento, e adesso la società di Commisso tenta il tutto e per tutto per blindarlo. Il serbo ha un contratto che gli garantisce 400mila euro a stagione e il presidente avrebbe proposto un prolungamento a 1,2 milioni netti a stagione più bonus. Vlahovic però ha sempre rifiutato e la sensazione è che adesso a fine stagione possa partire. Su di lui c'è un forte interesse della Roma, che a fine stagione vedrà Dzeko andare via e che aveva messo gli occhi su di lui già lo scorso anno. Ma attenzione anche al Milan, che non soddisfatta di Mandzukic pensa a ringiovanire la rosa.

(gasport)