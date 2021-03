Veretout, grave ko. La Roma spera di riaverlo a Pasqua

Fonseca perde per almeno un mese Veretout. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri mattina il centrocampista francese hanno confermato una lesione tra il primo e il secondo grado al flessore della coscia destra, che vuole dire tra i 30 e i 40 giorni di stop. A causa di un versamento nella zona interessata non si è potuto fare una diagnosi più precisa, e tra dieci giorni il centrocampista dovrà sottoporsi a nuovi esami, ma nel migliore dei casi Veretout tornerà a disposizione il 3 aprile a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la prima partita dopo la sosta per le nazionali. Se invece lo stop dovesse essere più lungo, Veretout potrebbe saltare l’eventuale andata dei quarti di Europa League (8 aprile, il ritorno si giocherà la settimana seguente) e magari provare a rientrare per il match, che si giocherà il sabato prima di Pasqua (11 aprile) all’Olimpico contro il Bologna.

(Corsera)