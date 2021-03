Veretout è pronto, spera anche Cristante

Sabato contro il Sassuolo sarà ancora una volta emergenza difensiva per la Roma. Con Ibanez squalificato, Smalling non ancora al meglio e Kumbulla reduce dalla lesione al menisco esterno, proverà a stringere i denti Bryan Cristante, Il numero 4 sta facendo passi avanti dopo il problema al pube accusato con la Nazionale, oggi o al massimo domani tornerà ad allenarsi con la squadra. Sulla strada del recupero anche Jordan Veretout che ha smaltito il problema al flessore della coscia destra e ci sarà contro il Sassuolo. A centrocampo sarà invece out lo squalificato Villar.

(Il Messaggero)