Veretout ai box, ora la Roma prova il doppio play

L’infortunio Jordan Veretout sembra essere più grave del previsto. Così per forza di cose, proprio com’è successo il 25 febbraio scorso contro il Braga, Paulo Fonseca è pronto a varare una squadra con un doppio playmaker.

L’ecografia effettuata ieri dal centrocampista francese ha dato solo esiti parziali,il versamento non si è riassorbito e quindi solo oggi potrà essere sottoposto a risonanza magnetica. La lesione al flessore della coscia destra comunque è confermata e appare abbastanza grave. Difficilmente, perciò, Veretout potrà tornare in campo prima di quaranta giorni.

Partendo da questa premessa, la Roma già domenica potrebbe cambiare pelle. Con il Genoa pronta la soluzione con il doppio regista. In pole Villar e Diawara, pur se non è esclusa l'ipotesi di un arretramento di Pellegrini. E con il rientro dei difensori centrali anche Cristante potrebbe tornare in mediana.

(Gasport)