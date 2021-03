Uova, spesa e auto per i più deboli

IL TEMPO - Ancora beneficenza da parte della squadra giallorossa che tramite la fondazione Roma Cares scende nuovamente in campo al fianco dei più bisognosi. «Nel contesto della lotta all’epidemia da Covid-19, Roma Cares ha deciso di dare il proprio contributo anche alla campagna di vaccinazione in corso in tutto il Paese. Il Club, infatti, con il sostegno del Main Global Partner Hyundai, - spiega in una nota la As Roma - metterà a disposizione dei propri abbonati, che hanno già fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid nel periodo tra il 6 e il 20 aprile, un’automobile che li accompagnerà presso la struttura di riferimento e li riporterà a casa».

Nel frattempo, proseguono le attività della fondazione giallorossa per le strade di Roma. La prima iniziativa è avvenuta nella giornata di mercoledì 24 marzo, quando Bryan Cristante e Pau Lopez hanno consegnato uova di Pasqua e gadget ai bambini del reparto di pediatria oncologica del Gemelli, nell’ambito del progetto Toys Day. Oggi inizierà la distribuzione in diversi angoli della Città di oltre 500 food boxes, realizzati con il contributo di Elite supermercati e l’Official Partner del Club La Molisana, contenenti generi alimentari e di prima necessità. Due tappe della consegna avranno come destinatari 150 famiglie individuate grazie a Forum Terzo Settore Lazio e Opes (l’ente di promozione sportiva impegnato in progetti educativi e sociali).

L’individuazione dei punti raccolta e delle famiglie a cui destinare i pacchi è avvenuta di concerto con l’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale. Nella stessa giornata la Società recapiterà i prodotti direttamente ai propri abbonati di Curva over 65. Roma Cares sosterrà anche alcune famiglie di detenuti, che riceveranno i food boxes nelle prossime settimane. «Con l’avvicinarsi della Pasqua, il Club farà sentire la propria vicinanza a strutture che sono quotidianamente impegnate al fianco dei più bisognosi. Nei prossimi giorni, grazie al supporto di Icam - conclude la nota - verranno infatti consegnate circa 1.200 uova ai bambini nelle periferie di Roma, nelle strutture ospedaliere, nei centri Covid e alla Comunità di Sant'Egidio, oltre ad alcuni centri anziani della Capitale».