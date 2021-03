Un'App apre l'Olimpico

La deadline per comunicare la disponibilità ad accogliere i tifosi allo stadio per Euro 2020 è attesa dalla Uefa entro il 7 aprile, e la Federcalcio lavora per non mandare all'aria l'evento programmato da tempo. Gabriele Gravina punta tutto sull'app Mitiga per riuscire ad aprire lo Stadio Olimpico almeno ad una parte dei tifosi: quelli che si saranno sottoposti ad un tampone nelle 48 ore precedenti le partite o al vaccino. Ad ogni persona sarebbe abbinato un codice QR, che permetterebbe l'accesso allo stadio. Una misura di sicurezza ulteriore rispetto al distanziamento e alle mascherine, che rimarrebbero comunque la base da cui partire. Il tutto con il beneficio dell'anonimato per i tifosi.

(Il Messaggero)