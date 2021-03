Una Roma da incubo. Figuraccia a Parma

Domenica da dimenticare per la Roma di mister Fonseca sul campo del Tardini di Parma. I giallorossi, che arrivavano dalla convincente vittoria per 3-0 ai danni dello Shakhtar Donetsk nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, sono stati fermati per 2-0 dagli uomini di D'Aversa, che si trovano al penultimo posto in classifica. Uno stop inspiegabile, che però condanno i giallorossi ad uscire momentaneamente dai posti Champions. La squadra di Fonseca scende in camp agguerrita, ma al nono minuto del primo tempo subisce lo svantaggio con Minhail. Attaccano a testa bassa i capitolini, senza mai impensierire davvero Sepe. Nella ripresa il copione non cambia, e al 53' un fallo discutibile di Ibanez causa un calcio di rigore che Hernani non sbaglia. 2-0 per il Parma che poi deve solo difendere il risultato. Adesso la Roma tornerà in campo giovedì in Ucraina e dovrà farlo sgombrando la mente, per evitare che slo Shakhtar possa recuperare una situazione di svantaggio pesantissima.

(Il Messaggero)