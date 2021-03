Una nuova area

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - A questo punto è ormai quasi certo che le prossime elezioni amministrative, comprese quindi le comunali a Roma, si terranno il prossimo autunno, presumibilmente il 10 e 11 ottobre. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma la decisione sarebbe stata assunta in prima persona dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Ed è anche molto probabile che un uomo delle istituzioni come Stefano Scalera, fino a pochi giorni fa vice capo di Gabinetto del Ministro di Economia e Finanza, sapesse già da qualche giorno l’orientamento del Governo. Questo spiegherebbe ancor di più il senso dell’incontro andato in scena martedì scorso tra i vertici giallorossi e la sindaca di Roma Virginia Raggi. [...]

Ed ecco allora la strategia di Scalera. Portare l’attuale sindaca a sposare quella che sarà la scelta del club e poi mettere il tema al centro della campagna elettorale. La Raggi ha un disperato bisogno dello stadio per anche solo sperare di essere ricandidata, ed è probabile che non si metta di traverso. [...]

Già nei prossimi giorni gli uomini della Roma si risentiranno con quelli della Raggi per stilare un vero e proprio calendario di incontri e riunioni che porti appunto al risultato desiderato. Il primo incontro ci dovrebbe essere comunque entro la fine del mese. Nel frattempo i dirigenti del club, che saranno comunque impegnati nella risoluzione del rapporto con Eurnova, inizieranno le prime perlustrazioni per cui si sarebbe deciso di non incaricare alcuna società esterna. Operazione appena avviata ma che va assumendo già da ora i connotati di "impresa titanica".