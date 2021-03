Un campione per il ct Mancini: De Rossi entra nello staff azzurro

Il primo debutto, indimenticabile, a Palermo. Era il 4 settembre 2004. Lippi lo aveva strappato letteralmente all’Under 21 di Gentile, lui rispose con un gran gol da fuori alla Norvergia (2-1 e primo passo verso Berlino 2006). Le presenze totali sono state 117 (4°), i gol 21 (12°), un Mondiale e la voglia di tornare per respirare di nuovo l’azzurro. Progetto riuscito. Ieri Daniele De Rossi ha firmato un contratto con la Figc per entrare nello staff di Mancini. Imparerà a fianco del ct in un ambiente ideale: «Sarà emozionante tornare a Coverciano, che per me vuol dire tornare a casa e ritrovare tanti ex compagni e tanti amici nello staff e nel gruppo». Mancini lo ha accolto così: «Sono certo che saprà dare ai ragazzi un contributo importante».

(gasport)