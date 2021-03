Un anno e due mesi a Sartor

LEGGO - È stato condannato a un anno, due mesi e venti giorni Gigi Sartor, l’ex calciatore di serie A di 46 anni arrestato in flagranza di reato nei giorni scorsi mentre stava coltivando una serra di marijuana in un casolare isolato del parmense. Sartor, ex difensore di Juve, Roma, Parma, Inter e Verona, è stato condannato con rito abbreviato. Se l’attuale condanna per droga dovesse passare in giudicato Sartor dovrà scontare anche i 9 mesi di una sentenza precedente. L’ex calciatore è ora ai domiciliari.