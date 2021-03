Un abbonamento, 6 dispositivi e la connessione da 8 megabit

La rivoluzione è fatta: il calcio di Serie A passa in streaming. Non servirà un decoder per assistere alle partite, basterà scaricare l'apposita App su dispositivi mobili o smart tv. L'abbonamento sarà inoltre valido per 6 dispositivi differenti, 2 dei quali potranno essere collegati contemporaneamente sullo stesso evento. L'abbonamento dovrebbe costare tra i 30 e i 35 euro mensili, e basterà una connessione di 8 megabit per secondo per vedere correttamente la partita, senza blocchi o ritardi.

(gasport)