Tornano Micky e Spinazzola. Mayoral rischia

La Roma non si ferma, e dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro il Genoa la squadra è pronta a tornare in campo oggi alle 11 a Trigoria. Qui agli ordini di mister Fonseca i giallorossi inizieranno a preparare la gara di giovedì sera contro lo Shakhtar, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. La Roma potrebbe riavere dal primo minuto in campo sia Mkhitaryan che Spinazzola. In attacco si fa largo l'ipotesi di un falso nove, con Borja Mayoral che potrebbe accomodarsi in panchina vista la mancanza di gol nelle ultime giornate.

(gasport)