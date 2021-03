Torna Kumbulla, Villar forse riposa. Pau Lopez rischia

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Fonseca prova a restaurare la difesa. La sconfitta con il Milan brucia ancora, ma a rendere meno amara la situazione a Trigoria sono le notizie che arrivano dall'infermeria. Nel match in programma domani sera al Franchi contro la Fiorentina il tecnico potrà contare di nuovo su Kumbulla dal 1' insieme a Mancini e Cristante: l'ex Verona ha smaltito completamente il problema muscolare che lo aveva costretto a saltare Udinese, Benevento e Braga e ad assistere dalla panchina allo scontro diretto con i rossoneri. Tra i convocati tornerà anche Smalling, che da ieri ha ricominciato ad allenarsi in gruppo. L'inglese, che si era infortunato il 31 gennaio contro il Verona, deve ovviamente rientrare in condizione e contro la Viola non dovrebbe scendere in campo. Probabile turno di riposo per Villar, con Diawara pronto a prendere il suo posto al fianco di Veretout. Potrebbe rifiatare anche Pellegrini: sia Pedro che El Shaarawy - favorito sullo spagnolo - scalpitano per affiancare Mkhitaryan alle spalle di Mayoral. Infine le incertezze contro il Milan potrebbero costare il posto a Pau Lopez: Fonseca sta pensando di rimettere Mirante dall’inizio. Intanto è stata fissata per il 15 marzo alle 15.30 l'udienza del club giallorosso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per quanto riguarda il caso-Diawara: l'avvocato Conte ha visto accolta l'istanza di ricorso in presenza.