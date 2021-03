Tocca a Kumbulla, ancora un infortunio: è il ko numero 59

Non c’è pace per la Roma, costretta ad aggiornare il numero degli infortunati stagionali. Con quello di Marash Kumbulla, un guaio al ginocchio rimediato ieri con la nazionale albanese, hanno toccato quota 59 i ko totali di un’annata che sta mettendo a dura prova Fonseca e le scelte che deve fare. Il difensore rientrerà oggi nella capitale per controllare il ginocchio destro e per sottoporsi ad esami strumentali. Il difensore albanese sente molto fastidio e, nell’immediato, si è temuto una grave lesione, ma solamente nelle prossime ore si conoscerà la reale gravità dello stop. La sosta dovrebbe almeno

servire per recuperare Smalling, alle prese da inizio stagione con un fastidio al ginocchio che non gli consente di allenarsi e giocare con continuità.

(La Repubblica)