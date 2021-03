Tensione in Lega che aspetta il Cts

Il campionato di Serie A non è a rischio, rispetto a quanto era accaduto durante la scorsa stagione, ma il presidente Dal Pino sembra comunque essere preoccupato dall'emergenza sanitaria che sta colpendo alcune squadre, vedi il caso dell'Inter. Nella giornata di ieri è infatti andato in scena un confronto con Gravina, per provare a identificare una linea comune sui vari orientamenti delle Asl. Per questo motivo sarebbe stato chiesto un incontro con il Cts, che però al momento non sembra dare certezze al calcio italiano sul fatto che asseconderà le sue richieste. Il Ministro Speranza infatti valuta come un successo già solo il fatto di far andare avanti un torneo nonostante le tante regioni in zona rossa.

(corsera)