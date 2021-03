Tegola Micki: lesione al soleo. Salta almeno quattro partite

Cattive notizie in casa Roma, dove la squadra di Fonseca sarà costretta a rinunciare a un altro pilastro del proprio scacchiere. Dopo infatti che sono stati costretti a stare lontano dal campo sia Veretout che Smalling, anche Mkhitaryan sarà costretto a stare lontano dal campo per almeno un mese. L'armeno è stato sostituito durante la gara di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, e i controlli a cui si è sottoposto nella giornata di ieri hanno evidenziato una lesione al soleo del polpaccio destro, tra il primo e il secondo grado. Il giocatore starà fuori almeno quattro partite. Un mese fondamentale per la Roma che si giocherà il tutto per tutto sia in Europa che in Serie A senza di lui.

(gasport)