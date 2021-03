Super Villar, gol in Nazionale: “Ora in giallorosso”

Gli ultimi quattordici mesi di Gonzalo Villar raccontano la storia di un giovane leader, arrivato alla Roma dalla serie B spagnola, costretto a un veloce ambientamento nella capitale nel pieno dell’esplosione pandemica e poi bravo a scalare posizioni nella considerazione di Fonseca. Protagonista anche con la Spagna Under 21, grazie al suo primo gol in nazionale segnato mercoledì contro la Slovenia della partita del girone degli Europei di categoria, il centrocampista sta facendo parlare di sé tutti gli osservatori del settore, attirando l’attenzione dei più importanti club europei. Vedi l’Atletico Madrid di Simeone, tecnico al quale il ragazzo piace molto. Lui per il momento sogna solamente la sua prima rete con la maglia della Roma, come ha anche scritto sui social: “Speriamo presto uno con la Roma“ le sue parole, magari proprio nel pesante finale di stagione che lo aspetta con i giallorossi.

(La Repubblica)