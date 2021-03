Stavolta va ko Mkhitaryan. Parma a rischio

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Gli infortuni non danno pace a Fonseca, che rischia di trovarsi di nuovo in emergenza. A preoccupare il tecnico sono le condizioni di Mkhitaryan, uscito al 35’ del match contro lo Shakhtar per un problema al polpaccio che lo ha costretto ad accasciarsi a terra dopo aver tentato di sorprendere Trubin con un tiro dalla distanza. Gli esami delle prossime ore faranno chiarezza sulle condizioni dell’armeno. Una beffa per il portoghese che aveva appena ritrovato Dzeko e Ibanez (il brasiliano potrebbe giocare dal 1’ contro il Parma). Intanto prosegue senza problemi il recupero di Zaniolo, che ha cerchiato in rosso due settimane sul calendario. Una è la prossima, in cui è fissata la visita di controllo con il professor Fink: se il ginocchio del classe '99 darà risposte positive, si inizierà a programmare il rientro in gruppo. Per rivederlo tra i convocati invece l'ultima settimana di aprile potrebbe essere quella giusta, anche se nessuno a Trigoria ha intenzione di forzare i tempi.