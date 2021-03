Stadio, vertice in Campidoglio tra la Raggi e Friedkin

LEGGO (F. BALZANI) - Tor di Valle è tramontata, ma l’idea di uno stadio della Roma decisamente no. Ieri il sindaco Raggi ha ricevuto in Campidoglio i Friedkin. Un incontro significativo per il futuro di Roma e della Roma perché arriva pochi giorni dopo lo stop definitivo da parte dei nuovi proprietari al progetto di Pallotta. Dan Friedkin, assieme all’ad Fienga e al responsabile istituzionale Scalera, ha ringraziato il Campidoglio per la disponibilità al confronto e, confermato la volontà di voler proseguire nella realizzazione di un impianto sportivo snello, moderno e green ma senza business park nonostante le minacce legali di Eurnova. Tra le zone nel mirino: Ostiense, Tor Vergata e Romanina.