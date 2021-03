Stadio, ultimatum a Eurnova: il Comune dà un mese prima della revoca

Il Comune di Roma ha inviato una lettera a Eurnova, che aveva diffidato di interrompere l’iter per l’ok al progetto stadio a Tor di Valle. Con soddisfazione della Roma, il Campidoglio dà 30 giorni alla società di Parnasi per produrre una serie di documenti. Si legge dell’«emergere di fattori di crisi...», si ricorda come «anche l’As Roma» debba sottoscrivere la convenzione urbanistica e si riserva l’analisi della qualifica di «soggetto proponente». E poiché il club non firmerà il documento, la revoca è di fatto avviata.

Morale: senza la Roma il vecchio progetto decade. Inoltre, nel caso in cui Eurnova promuovesse una causa civile al club, l’iter della revoca non sarà interrotto. Ma a Trigoria si sussurra che ci siano già stati contatti fra i vertici e Vitek, che entro il 31 marzo dovrebbe rilevare la stessa Eurnova. Il magnate ceco non appare intenzionato a proseguire con le vie legali.

(Gasport)