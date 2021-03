Stadio semiaperto. Un settore per i giallorossi ucraini

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera sul campo dello Shakhtar Donetsk, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi arrivano alla trasferta ucraina forti del vantaggio della gara dell'Olimpico, dove si sono imposti per 3-0, ma la partita si prospetta tutt'altro che semplice. Lo Shakhtar infatti cercherà in ogni modo di ribaltare il risultato e dalla propria parte avrà anche il sostegno del pubblico. Il governo infatti ha dato il via libera a 15mila tifosi di poter occupare gli spalti dell'impianto in cui si giocherà la partita. Tra questi però sarà presente anche un manipolo di tifosi della Roma che vivono in Ucraina. Questi sono il gruppo del Fronte Ucraino, nato nel 2004 durante una trasferta della squadra giallorossa contro la Dinamo Kiev. Una novità per la squadra di Fonseca, che per la prima volta avrà dei sostenitori durante una trasferta in questa stagione.

(corsera)