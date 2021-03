Stadio Roma, dopo Pasqua le aree disponibili

La Roma attende dopo Pasqua lo studio del Campidoglio sulle aree disponibili per costruire il nuovo stadio della Roma. Pietralata e Torrespaccata sembrano le soluzioni più praticabili dopo l'abbandono del progetto di Tor di Valle. L’obiettivo è scegliere l’area e impostare il lavoro amministrativo prima della fine dell’anno, per ottenere un ok di massima dal Comune, in attesa dell’avallo del nuovo sindaco.