«Stadio, iter veloce». Raggi vede Friedkin: caccia a nuove aree

Dopo la chiusura del progetto che vedeva coinvolti i terreni di Tor di Valle per la realizzazione del nuovo stadio della Roma, nella giornata di ieri la sindaca Raggi ha ricevuto in Campidoglio il presidente giallorosso Dan Friedkin, accompagnato da Guido Fienga e Stefano Scalera. Al centro dell'incontro il tema del nuovo impianto della società capitolina, che il tycoon texano spera viaggi rapido senza incontrare intoppi nella burocrazia romana. L'idea è quella di distaccarsi dal precedente progetto pallottiano, niente uffici, quartiere e business park intorno all'impianto calcistico. Così si lavora per «uno stadio verde, sostenibile ed integrato con il territorio». Così si dovrà decidere dove andare a realizzare l'opera, e secondo alcuni rumors sarebbe spuntata la zona di Ostiense, tra Testaccio e Garbatella, vicino lo scheletro del vecchio Gazometro. Entro un mese le parti di dovrebbero incontrare nuovamente per decidere sul da farsi secondo quanto trapela dal Comune.

(Il Messaggero)