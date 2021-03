Sprint Champions

Ancora poco più di un mese per capire chi, tra le varie contendenti in Serie A, sarà protagonista della prossima edizione della Champions League. Da qui al 21 aprile, sei partite per Roma e Milan, sette per Juve, Napoli e Lazio (che deve recuperare il match con il Torino). Fondamentali saranno gli scontri diretti - la Roma deve ancora affrontare Napoli e Atalanta, oltre all'Inter -, specialità in cui i giallorossi hanno finora dimostrato limiti evidenti: sono solo 3 i punti conquistati contro le dirette concorrenti per l'alta classifica finora.

(Il Messaggero)