Spinazzola: «Prenderei Acerbi, Bonucci e Chiellini»

I 42 gol subiti dalla Roma (39 sul campo) valgono ai giallorossi la peggior difesa tra le big in campionato. Deve averlo notato anche Leonardo Spinazzola, che in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale avrebbe la 'soluzione' a portata di mano: «Alla Roma porterei Chiellini, Bonucci e Acerbi». Una stoccata, seppur velata, a chi sta ricoprendo a fatica il ruolo di centrale a partire da Cristante, abbassato in difesa per mancanza di alternative, e passando per Mancini, Kumbulla e Ibanez.

Intanto a Trigoria si pensa al futuro immediato: convocazione in vista per Jordan Veretout in occasione della partita contro il Sassuolo del prossimo 3 aprile.

(Il Messaggero)