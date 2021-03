Ottimo momento per Leonardo Spinazzola, che in nazionale ha convinto il ct Roberto Mancini e i tifosi. Il laterale ex Atalanta, insieme a Lorenzo Pellegrini, sembra tra i romanisti più sicuri di strappare una convocazione in vista dell'Europeo. Spinazzola sembra anche in vantaggio su Emerson Palmieri nelle gerarchie per la fascia sinistra. Merito delle sue prestazioni, con la maglia azzurra e con quella della Roma.

(Corsera)