Spazio a Mayoral, bomber di coppa. Come Borja non c'è nessuno: 5 reti

Con lo Shakhtar Donetsk torna il bomber di coppa. Dzeko riposa in vista dello spareggio-Champions contro il Napoli, questa sera tocca nuovamente a Borja Mayoral. Degli 11 centri stagionali (record personale in carriera) lo spagnolo ne ha segnati 5 nelle 9 partite disputate fin qui dalla Roma in Europa League.

Dopo le 6 gare consecutive in campionato nelle quali è partito dall’inizio senza reti (Juventus, Udinese, Benevento, Milan, Fiorentina e Genoa), il treno per confermarsi titolare sembra passato per lo spagnolo. Un digiuno intervallato soltanto dalle reti in Europa League al Braga, una all'andata e l’altra al ritorno, a conferma del feeling europeo.

(Il Messaggero)