Sos difesa: Kumbulla ko, fuori due mesi. Fonseca in sospeso, conti a fine stagione

Si ferma anche Marash Kumbulla: per il difensore infortunio al ginocchio che lo terrà ai box per 40-60 giorni, anche se le previsioni della Roma sembrano essere più ottimistiche. Lo stop dell'ex Hellas Verona arriva in un momento già delicato per la difesa, con Paulo Fonseca che dovrà studiare una soluzione in vista delle prossime gare: quella contro il Sassuolo - Ibanez squalificato e Smalling non al meglio, con Jesus fermo per Covid - e quelle di Europa League contro l'Ajax.

Fase decisiva per la stagione della Roma. Si tireranno le somme per decidere anche il futuro del tecnico portoghese, che però parlerà con la dirigenza solo a bocce ferme: nessuna decisione sul suo futuro arriverà infatti prima della fine della stagione.

(La Repubblica)