Solita Roma a secco con le grandi. Spareggio Champions al Napoli

Le vittorie di Atalanta e Milan avevano trasformato Roma-Napoli in un vero spareggio per la zona Champions e per la Roma è finito come al solito, con una sconfitta. Il palmarès di Fonseca negli scontri diretti è di 3 punti su 27 disponibili: 6 sconfitte (due contro il Napoli, una contro Atalanta, Lazio, Juve e Milan), 3 pareggi con Juve, Milan e Inter, nessuna vittoria, 9 gol fatti e 24 subiti.



Il risultato è stato il riassunto fedele di quello che si è visto: una squadra (il Napoli) padrona del campo e coraggiosa dal primo minuto e l’altra (la Roma) schierata con una linea difensiva a cinque molto bassa e alla ricerca solo del contropiede. Unico alibi per Fonseca le assenze. Un tecnico, però, si vede nelle difficoltà e non si possono sbagliare tutti gli scontri diretti. le assenze. Un tecnico, però, si vede nelle difficoltà e non si possono sbagliare tutti gli scontri diretti.

(Corsera)