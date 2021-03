Smalling, la difesa ha ritrovato il leader: «Pronto a giocare pure con lo Shakhtar»

La Roma ritrova i propri giocatori e sembra poter lasciarsi alle spalle l'emergenza difensiva. Nella giornata di ieri infatti è tornato a giocare dal primo minuto Chris Smalling, che ha fatto coppia insieme a Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Il difensore inglese adesso si sente pronto fisicamente, e sa che sarà chiamato a giocare molte partite ravvicinate, anche a causa dell'assenza di Ibanez che resterà fuori ancora per un po'. «Sappiamo che adesso dobbiamo fare il più punti possibile. Ce la giochiamo per rimanere nella zona Champions, abbiamo fatto un passo in avanti rispetto allo scorso anno. Ho saltato molte partite quest'anno e volevo giocare novanta minuti e aiutare la squadra. Si è visto lo spirito collettivo e la squadra ha lottato fino alla fine. La Roma ha bisogno di me? E io devo farmi trovare pronto ed essere in condizioni e giocare ogni 3/4 giorni. Nei grandi club si è chiamati a disputare tante gare in rapida successione. Sono contento di aver potuto giocare col Genoa e mi auguro di poterlo fare anche giovedì perché sì, è bello allenarsi, ma ai calciatori piace giocare anche le partite» sono state le sue parole al termine del match.

(Il Messaggero)