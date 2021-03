Smalling alza bandiera bianca: con il Napoli partirà in panchina

Ci ha provato fino all'ultimo, ma salvo colpi di scena delle ultime ore Chris Smalling non riuscirà a recuperare in tempo per scendere in campo dal primo minuto nella gara di domani contro il Napoli. Il difensore inglese infatti ha lavorato individualmente anche nella giornata di ieri e, forse, potrebbe aggregarsi al gruppo oggi nella rifinitura, per finire solo in panchina. Se l'inglese non dovesse farcela sarebbe la sua diciannovesima partita saltata in questa stagione, di cui diciotto sarebbero state caratterizzata da un infortunio. Fonseca spera di recuperarlo il prima possibile, per far ruotare i giocatori in linea difensiva e per ritrovare un leader che ha sempre fatto bene in ogni gara in cui è stato chiamato in causa.

(gasport)