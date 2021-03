Si sceglie Dazn o Sky, ma c'è tensione in Lega

L'Assemblea di Lega si prepara a riunirsi nella giornata di oggi alle ore 15 e a discutere, stando a quanto ipotizza il presidente Dal Pino, finché sarà necessario per prendere una decisione in merito al triennio di diritti televisivi 2021/2024. Sul tavolo ci sono ancora le offerte di Dazn, che offre 840 milioni più il supporto di Tim per garantire un servizio migliorato, e quelle di Sky, che si presenta con 750 milioni ma un gradimento maggiore tra il pubblico. Le offerte scadranno il 29 marzo e in caso di fumata nera per quella data dovrà esser creato un bando in tempi record che comporterebbe offerte nettamente più basse. Per accettare una delle due serviranno 14 voti favorevoli, ma al momento si sono creati due schieramenti netti che vedono dieci squadre a favore di Dazn, nove andare controcorrente e il solo Cagliari astenersi.

(corsera)