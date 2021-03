Serie A verso l'ok agli 840 milioni dell'offerta Dazn-Tim per i diritti tv

Settimana decisiva quella che si appresta a vivere la Lega di Serie A, che nella giornata di oggi potrebbe decidere quale sarà il futuro dei diritti televisivi del massimo campionato italiano per il triennio 2021/2024. Sul tavolo ci sono le offerte di Dazn, 840 milioni per assicurarsi 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva sul web, e di Sky. Al fianco della prima offerente però c'è anche il supporto di Tim, che garantirebbe a Dazn di funzionare al meglio per garantire il serviszio agli utenti. Il limite massimo per accettare le offerte è quello del 29 marzo e, per chiudere la partita, saranno necessari 14 voti favorevoli. Al momento però la situazione vede nove club a favore di Dazn (Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese), il Cagliari che ha scelto di sfilarsi e astenersi in attesa di conoscere gli sviluppo, e nove società che non sembrano essere convinte dell'efferta (Genoa, Roma, Torino, Benevento, Bologna, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, Spezia).

(Milano Finanza)