Serie A, Milan & C provano a mediare su Dazn-Sky. Attesa l'offerta di Eleven

Il 29 marzo è la data fissata per la definizione dell' asta perla vendita dei diritti televisivi 2021/2024, mancano dieci giorni. Il tempo stringe. Perché poi dall' 1 aprile c'è da far di conto sulle anticipazioni finanziarie che devono essere garantite per la regolarità dei conti e la continuità del business. Ma a tutt'oggi la Confindustria del pallone sta decidendo quando convocare la nuova assemblea chiamata per l'ennesima volta a votare e a schierarsi per il tandem Dazn-Tim o per Sky. Secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza, su input di Tommaso Giulini, patron del Cagliari un pool di squadre composto da Bologna, Parma e Udinese ha chiesto al presidente del Milan, Paolo Scaroni, di lavorare a una possibile mediazione tra i vari soggetti coinvolti - Lega, club, Dazn e Sky - per trovare la soluzione definitiva entro la scadenza di fine mese. La trattativa che Scaroni dovrebbe portare avanti riguarda esclusivamente il pacchetto 2 e prevede l'assegnazione dei sette match per i quali Dazn ha messo sul piatto la cifra più alta. Nel frattempo, nella serata di ieri era attesa la nuova proposta di Eleven Sports per la gestione del canale tv tematico della Confindustria del pallone. Soluzione questa che si affianca all'offerta di Sky da 750 milioni per il pacchetto 1 (7 match). La proposta non dispiace al presidente Paolo Dal Pino, anche se rischia di far saltare l'asta superando la data del 29 marzo.

(Milano Finanza)