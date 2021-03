Serie A, fumata grigia sui diritti tv. Dazn-Tim resta in pole position

Lunedì 29 scade per l'asta dei diritti tv 2021-2024. Così i 20 presidenti di club devono correre ai ripari e tonare a riunirsi, venerdì 26. Per evitare che salti il banco. Perché nell'assise di ieri Dazn, che assieme a Tim ha offerto 840 milioni per assicurarsi le immagini di 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva sul web, ha ottenuto solo 11 voti (ad Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese si è aggiunto il Torino di Urbano Cairo), mentre altri 8 club (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Spezia) si sono astenuti e il Cagliari non ha votato. Ieri sera intanto la pay tv ha inviato una lettera alle 20 squadre nella quale si è detta disponibile «a mantenere valide oltre il 29 marzo le proprie offerte per i pacchetti A, B e C».

(Milano Finanza)