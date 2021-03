Semaforo verde per Nicolò: "Le difficoltà mi rafforzano"

Manca sempre meno al rientro in campo di Nicolò Zaniolo. Il giovane giallorosso non vede l'ora di essere a disposizione del tecnico Fonseca, anche in ottica Europeo dove Mancini lo attende, e per questo motivo sta bruciando le tappe con grande sorpresa del dottor Fink. Secondo il programma austriaco con cui si è soliti recuperare da questi infortuni, sarebbero dovuti essere nove i mesi per poter tornare a disposizione a pieno, ma visti i suoi miglioramenti potrebbero bastarne sette. Per questo motivo Zaniolo è pronto a riprendersi la Roma e tornare in campo con la Primavera tra il 10 e il 15 aprile, dopo aver ricevuto l'ok definitivo per effettuare cambi di direzione e tiri in porta. Intanto il giovane fa parlare di sé fuori dal campo, insieme alla sua nuova compagna Chiara Nasti con la quale ha presentato un esposto ai Carabinieri del Torrino per i troppi paparazzi che gravitano intorno alla sua abitazione per strappare una foto dei due.

(gasport)