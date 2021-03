Domenico Berardi e Francesco Caputo tornano malconci dal ritiro con la Nazionale e la partita di campionato con la Roma è sempre più vicina. «Risentimento muscolare che sarà ulteriormente indagato e monitorato nel corso della settimana», comunica il Sassuolo a proposito del primo, mentre per il secondo «gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lombalgia».

Può essere un duro colpo per il Sassuolo, che in una volta rischia di perdere due pedine da 11 gol in stagione ciascuna.

(gasport)