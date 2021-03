Roma, testa da Champions. Ma l'attacco non segna più

Gianluca Mancini regala alla Roma la seconda vittoria consecutiva dopo quella arrivata contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale. Il difensore giallorosso realizza nella giornata di ieri un gol di testa, che vale il quarto posto in campionato, in attesa della gara di questa sera tra Inter e Atalanta. Fonseca può sorridere, visto anche il rientro in difesa di Chris Smalling autore di una grande prestazione. Il tecnico portoghese inizia a preoccuparsi però dai gol del fronte offensivo, visto che l'attacco sembra faticare a trovare la via del gol. Borja Mayoral non sigla un gol da sei giornate; Pedro ed El Shaarawy, partiti titolari nella gara di ieri, non sono riusciti a incidere; Mkhitaryan invece sembra essere affaticato. Si spera che qualcosa possa cambiare con il rientro in gruppo di Edin Dzeko, che dovrebbe tornare a lavorare con i compagni già durante questa settimana.

(gasport)