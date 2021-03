IL ROMANISTA - [...] Un giorno di pausa dunque, ma non per tutti, perché nelle prossime ore saranno dieci i romanisti che partiranno per raggiungere i ritiri delle rispettive selezioni. Cinque di questi sono i convocati in azzurro dal ct Mancini, che a Coverciano troveranno ad attenderli anche il simbolo romanista Daniele De Rossi, appena sbarcato nello staff della Nazionale. Tre gli ex compagni del Sedici: Stephan El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini (che ne ha ereditato la fascia) e quel Bryan Cristante cui DDR concesse l'investitura diretta nella conferenza di addio alla Roma. Oltre a loro, arriveranno alla corte di Mancini anche Leonardo Spinazzola e Gianluca Mancini. Tutti partiti già ieri in serata.

Partiranno oggi Edin Dzeko per il ritiro della Bosnia, Marash Kumbulla convocato dall'Albania, Gonzalo Villar dalla Spagna Under 21, Amadou Diawara dalla Guinea, Bryan Reynolds dalla selezione statunitense (quella maggiore dopo aver declinato la selezione per il torneo pre-olimpico). Gli ultimi due rientreranno rispettivamente il 31 e il 29 marzo, tutti gli altri saranno nuovamente a Trigoria il 1° aprile, ovvero a due giorni dalla sfida in trasferta contro il Sassuolo. [...]