Roma si affida ai collezionisti di trofei

53 trofei complessivi in 3 per Pedro, Smalling e Mkhitaryan: la Roma si affiderà proprio a loro per spuntarla nel doppio confronto con lo Shakhtar Donetsk ed andare avanti in Europa League. Una competizione che l'attaccante spagnolo, il centrale inglese ed il trequartista armeno hanno già vinto. Chris Smalling ed Henrikh Mkhitaryan lo hanno fatto in tandem, nella stagione '16/'17 con lo United - assist di Smalling e gol di Miki in finale -. Pedro è diventato campione, invece, 2 anni più tardi, con il Chelsea di Sarri.

E se Mkhitaryan vuole riprendersi ciò che si era perso nel 2019, quando per ragioni legate più alla geopolitica che al calcio aveva dovuto rinunciare alla serata di Baku per la finale, Smalling vuole dimostrare di aver ritrovato lo smalto dopo l'infortunio. Pedro punta invece a recuperare una posizione di primo piano nelle gerarchie di Fonseca, dopo aver passato una fase dal rendimento non troppo convincente.

(gasport)