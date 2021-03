Roma Primavera, pareggio beffa (1-1) contro la Samp

La Roma Primavera si mantiene in testa alla classifica, ma non può tornare soddisfatta da Bogliasco: per i ragazzi di Alberto De Rossi, la vittoria è sfumata nei minuti finali con la Sampdoria (al quarto posto a un punto dalla coppia Inter-Juventus) capace di acciuffare l’1-1 all’87’ grazie al gol di Prelec.

Roma che si era portata in vantaggio al77’ grazie a un gran gol di esterno di Milanese. “Avremmo meritato di vincere, l’episodio nel finale ci ha condannati – ha detto De Rossi – È stato un primo tempo equilibrato, ma nella ripresa è uscita fuori la mentalità di vincere. È stata comunque una prova entusiasmante“.

(Corsera)