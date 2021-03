La Roma si impone per 1-0 ai danni del Genoa e conquista i tre punti che gli permettono di agganciare il quarto posto in classifica. I giallorossi durante il secondo tempo troverebbero anche il gol del raddoppio, con Borja Mayoral, ma l'azione viene interrotta dal direttore di gara per un fuorigioco, confermato poi anche dalla sala Var. Corretta dunque la direzione di Fabbri, che esce dall'Olimpico con i complimenti per la propria coerenza nel gestire la partita.

(gasport)