Roma, nuovi gol. Ora Mkhitaryan da falso nove?

Borja Mayoral è in calo, Dzeko ancora out. Ed allora contro lo Shakhtar Donetsk, giovedì sera, chi ci sarà a guidare l’attacco giallorosso nell’andata degli ottavi di finale di Europa League? L'idea di Paulo Fonseca potrebbe anche essere quella di rilanciare Henrikh Mkhitaryan come falso nueve. C’è da capire se contro gli ucraini la Roma troverà spazi o meno da attaccare, se ci sarà modo di attaccare la profondità o no. In quel caso Fonseca potrebbe ancora decidere di optare per Mayoral, altrimenti lo switch sarebbe quasi automatico, con Mkhitaryan appunto a giostrare da prima punta. Altrimenti c’è la terza strada, quella che Fonseca ha già attuato alcune volte. E, cioè, decidere di giocare con il 3-5-2, affiancando proprio Mkhitaryan a Mayoral nella batteria d’attacco e creando maggiore densità in mezzo al campo.

(gasport)