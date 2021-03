Roma-Napoli: Mancini rischia il rosso, non c'è il rigore chiesto da Villar

La partita è calda e sul finire rischia di scappare di mano a Di Bello, ma inizialmente la direzione non è sbagliata (al 5’ ok non dare mani a Karsdorp: il gomito è vicino al corpo). Tanti gialli, per lo più equilibrati. Ma manca un cartellino: Mancini, già ammonito, colpisce a gioco fermo al 68’ a Osimhen che si infuria. Di Bello lo ritiene involontario ma i replay sembrano dire altro con la gamba a caricare il colpo, sarebbe almeno da giallo. E a svelare che prima, nonostante i chiarimenti, non erano tutte rose e fiori le ulteriori scintille tra gli stessi due giocatori al 91’ che costano il giallo al nigeriano. Non c’è il rigore chiesto da Villar al 75’: è lui a sbattere su Koulibaly.

(Gasport)