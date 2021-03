Roma: Micki, il gol è sparito

Non solo Fonseca: la sfida di Europa League contro lo Shakhtar rappresenterà un tuffo nel passato anche per Henrikh Mkhitaryan, che dopo un felice gioco di sliding doors è approdato al club ucraino dove è rimasto per 3 anni, dal 2010 al 2013. E proprio contro la sua ex squadra l'armeno vuole tornare al gol: l'ultimo è datato ormai 31 gennaio. L'avversario era l'Hellas Verona. Per il match europeo l'ex Arsenal potrà essere impiegato da falso nueve, anche se l'imminente ritorno di Dzeko potrebbe far ricadere la scelta di Fonseca su Mayoral, al quale il tecnico chiederebbe ancora per una volta lo sforzo di reggere il peso dell'attacco sulle spalle.

(Il Messaggero)