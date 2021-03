Roma, l’Europa logora chi ce l’ha. Fonseca se la prende con l’arbitro

Mister Fonseca alla vigilia della gara contro lo Shakhtar aveva già fatto presente come il calendario non aiutasse la squadra giallorossa, che arrivava a quella delicata sfida con molta stanchezza. Stessi concetti confermati alla vigilia della gara contro il Parma, che infatti vede la Roma uscire sconfitta per 2-0 dal campo del Tardini. I giallorossi sono sembrati molto stanchi, ma alla fine non sono stati aiutati neanche dal direttore di gara che secondo Fonseca ci avrebbe messo del suo. «Non è per l'arbitro che abbiamo preso gol, questo deve essere chiaro. Tuttavia il secondo rigore non c'era. Quello che mi stupisce è che quando gioca la Roma nel dubbio non si vede mai il Var. Anche il fallo su Pellegrini all'inizio della deve essere rivisto, come il fallo di Ibanez sul rigore. Posso accettare gli errori arbitrali, ma non con il Var. Non si possono sbagliare situazioni come queste. Con le altre squadre si va sempre a rivedere, con la Roma mai. Questo vale 6-7 punti per le altre e 6-7 punti in meno per noi. Voglio lo stesso trattamento, solo questo chiedo e credo che in questo momento non ci sia. Sono stato sempre in silenzio, rispetto il lavoro degli arbitri, l'Italia è il paese con i migliori direttori di gara ma si sbaglia tanto. Vedo assegnare dei rigori ridicoli e sempre alle stesse squadre. Con la Roma non accade mai. In Italia rispetto agli altri paesi vengono fischiati troppi rigori e sempre agli stessi».

(La Repubblica)